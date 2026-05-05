Las 26 juntas vecinales de Huancayo se reunieron ayer con los gerentes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) para exponer la realidad de sus sectores. Entre las demandas particulares, como el mantenimiento de parques y el ornato, destacaron cuatro problemas en común: el pésimo estado de las pistas, la proliferación de giros especiales, el avance del comercio informal y la inseguridad ciudadana.

INFORMALIDAD. El sector con más quejas sobre el comercio informal es la Junta Vecinal Inmaculada, que agrupa el centro y los mercados de la ciudad. Su presidente, Luis Rojas Pineda, explicó que el desorden generado por los informales desencadena otros problemas graves: delincuencia, caos en el transporte y contaminación sonora.

“La situación del comercio informal es una barbaridad. El transporte es de igual manera un caos. Entonces, todo esto hace que haya inseguridad ciudadana. Los ambulantes se meten por todos lados, no respetan las pistas ni las veredas; entonces, lógicamente, el delincuente va, se camufla ahí y roba”, denunció el dirigente.

No son los únicos problemas. Las pistas en estas zonas son muy antiguas y requieren un recambio total. El dirigente destacó el estado crítico de las calles Cajamarca, Mantaro y Huánuco, en los alrededores del Mercado Modelo.

ANTROS. Quien expuso la grave problemática de los prostíbulos, nightclubs clandestinos y chinganas fue el presidente de la Junta Vecinal Señor de los Milagros, Christian Lazo. El dirigente detalló que, en lo que va del año, tres personas han muerto al salir de locales clandestinos ubicados en la Av. Huancavelica.

“He exigido un trabajo conjunto entre Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico porque ya van tres muertos. A uno lo hallaron ‘pepeado’ dentro de un local en la calle Huancavelica que ya volvió a abrir. No solo deben fiscalizar licencias o Defensa Civil, sino también intervenir ante el uso de drogas y pastillas en estos establecimientos”, pidió el dirigente.

RESPUESTA. Frente a los cuestionamientos, el gerente municipal, Joshelim Meza, detalló las acciones que tomará la comuna. Sobre los locales nocturnos, aseguró que establecimientos en zonas álgidas, como San Carlos, han sido cerrados.

“En San Carlos, discotecas como Brutal han sido clausuradas por ruidos y enfrentan la revocatoria de su ITSE. El Open y Macao, los locales con más quejas, están en la misma situación y pronto recibirán la clausura definitiva. Aunque estos cierres son de conocimiento público, los procesos administrativos para su cese total continúan”, detalló el funcionario.

Respecto al comercio informal, anunció que solicitaron la intervención de más instituciones, pues en el damero se cometerían delitos.

“El comercio ambulatorio es un problema complejo. La gerencia ya notificó a la SUNAT y a la Policía Fiscal sobre presuntos delitos denunciados por los vecinos, como el uso de marcas sin autorización y la falta de boletas. Existe evidencia de defraudación tributaria entre los vendedores que debe solucionarse en su momento”, precisó Meza.

Sobre las pistas, anunció que la MPH continúa su trabajo de bacheo mientras espera que el Gobierno Regional de Junín concrete los proyectos de recapeo en avenidas como Ferrocarril y Huancavelica.