



Un total de 172 bandas criminales dedicadas al robo, hurto, falsedad genérica, extorsión y otros delitos, fueron desarticuladas por policías de las unidades especializadas en Huancayo en los 10 primeros meses.

El comandante PNP Frank Muñoz Jiménez, jefe del Departamento de las Unidades Especializadas, mencionó que el Grupo Terna (UNOPESP) desarticuló 121 bandas delictivas; 15 el Escuadrón de Emergencia (UNEME); 18 la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos (UPIRV), la UTSEVI (tránsito) once, y la Unidad de Seguridad del Estado seis.

RENUEVAN

Las acciones policiales, de prevención y operativos, permitieron la detención de 406 personas requisitoriadas y 144 ciudadanos extranjeros intervenidos en flagrancia.

Además, los efectivos lograron la recuperación de 126 camionetas, autos, motos y mototaxis y se ha recuperado trece cadáveres.

El jefe de la Unidad de Servicios Especializados, refirió que la Policía se renueva constantemente para frenar los hechos delictivos y siempre ejecuta estrategias para evitar que el hampa siga avanzando. “No les vamos a dar tregua, estamos trabajando para disminuir el índice de inseguridad y mejorar la atención a la ciudadanía”, explicó Muñoz Jiménez.

Asimismo, explicó que de enero a la fecha, las 8 unidades especializadas que operan en Huancayo han detenido a más de 4 600 personas por diferentes delitos.