El Instituto Nacional de Defensa Civil alertó que 113 distritos de la sierra podrían verse afectados por deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa debido a las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad previstas del 8 al 10 de noviembre, según el Aviso Meteorológico N.° 398 del Senamhi.

El escenario de riesgo elaborado por el CENEPRED identifica a Huancavelica como la región con más jurisdicciones en riesgo muy alto (22), seguida de Cajamarca (11), Ayacucho (8), Puno (6), Junín (2) y Lima (1). En conjunto, 50 distritos están en riesgo muy alto y otros 63 en riesgo alto.

En el caso de Junín, los dos distritos clasificados con riesgo muy alto se ubican en zonas propensas a deslizamientos y activación de quebradas, por lo que las autoridades regionales y locales deben mantener vigilancia permanente ante cualquier cambio en el paisaje o inestabilidad del terreno.

Indeci exhortó a los gobiernos locales a verificar rutas de evacuación, mantenerlas despejadas y señalizadas, y asegurar la operatividad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos. Además, recomendó a la población reforzar techos, alejarse de laderas inestables y organizar sistemas de alerta temprana con apoyo de las autoridades comunales.