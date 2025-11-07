Dos establecimientos del centro de Huancayo fueron multados tras detectarse serias faltas de higiene, luego de denuncias registradas en el aplicativo “Alerta Wanka”.

En el chifa “Zhi-Wan”, ubicado en Paseo La Breña con Jr. Junín, los fiscalizadores hallaron pisos y paredes sucios, además de gelatinas con moho, por lo que se aplicó una multa de S/ 2 675 (50% UIT).

En el local “Botánica”, en Jr. Puno con Jr. Moquegua, se encontró grasa y residuos orgánicos acumulados en el área de preparación y debajo del conservador. Este establecimiento recibió una sanción de S/ 5 350 (100% UIT).

Las autoridades municipales informaron que continuarán interviniendo locales que no cumplan con las normas de salubridad.