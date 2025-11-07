Son 30 auspiciadores de la XXXIX Marathon Internacional de Los Andes, Florinda Camayo Lapa, y otros productores que dispuso el Gobierno Regional de Junín, los que tienen la oportunidad de promocionar sus productos en la Expo Marathon Los Andes, que se inició ayer y se extenderá hasta mañana en la explanada del parque Huamanmarca, en Huancayo.

Según mencionó la jefa del Área de Deportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Rocío Munguía, este espacio se habilita cada año con el fin de otorgar una ventana a los auspiciadores de esta competencia de fondo, que apoyan con dinero en efectivo, prendas deportivas y otros para el desarrollo de la maratón.

“Para nosotros son 35 stands que son distribuidos en función a los montos que nos otorgan (como auspicios) que van desde los 200 dólares hasta los 15 mil dólares. Todo lo recaudado es para los premios. También se está entregando 20 stands al Gobierno Regional de Junín porque está entregando un monto para el premio. Todos los puestos son gratis y no se está cobrando, más de lo que corresponde por electricidad y vigilancia”, señaló la funcionaria.

Los rubros que se colocarán en este espacio están relacionados al deporte. Se ha prohibido la venta de licores.