Efectivos de la Comisaría de Huayucachi detuvieron a cinco personas implicadas en el presunto delito de tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados, durante un operativo realizado en esta jurisdicción.

En la intervención de tres vehículos, la Policía halló 44 bidones de acetona, cajas de cartón y radios portátiles presuntamente usados para coordinar actividades ilícitas.

Los detenidos fueron identificados como Julia Stev (29), David Michael (18), Manbuel America (53), Elvis Juan y Luis Paul (39). Todos fueron trasladados al Área Antidrogas de Huancayo para continuar con las diligencias correspondientes.