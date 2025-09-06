Intervienen 22 centros educativos de Huancayo con techos en mal estado

Amparados en la oscuridad, maleantes treparon las paredes de una cochera ubicada en la calle Los Arrayanes y la Av. Carrión en La Ribera para desmantelar cinco camiones. Los facinerosos se llevaron tableros completos, memorias, autorradios y otros accesorios de las unidades que estaban guardadas.

Con la llegada del alba y de los propietarios de las unidades, se percataron del robo de las autopartes de los vehículos de placas BNV-775, AHQ-836, W6O-935, AMM-883 que realizan servicio de carga y otro camión petrolero.

ALZARON CON TODO

Los dueños de los cinco camiones llegaron a la cochera donde dejaron sus vehículos el día anterior, y se llevaron una gran sorpresa.

Los ladrones, que serían de 3 a 4, se llevaron costosos accesorios, dejando los camiones inoperativos.

Policías de la Deprove PNP Huancayo con peritos de Criminalística llegaron hasta la cochera para tratar de hallar evidencias que sirvan para identificar y ubicar a los delincuentes.

Se presume que entre la una y dos de la madrugada los malhechores irrumpieron en el local del sector Los Alisos de La Ribera️.

SIGILO

Nadie escuchó ruidos, ni el joven cuidador, por lo que los ladrones se tomaron su tiempo para sustraer autopartes valorizadas 50 mil soles. “Solo el tablero y memoria de mi camión esta casi 10 mil dólares”, comentó uno de los agraviados. Los afectados mencionaron que por la cochera pagaban 5 soles por la cochera.