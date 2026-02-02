Crimen sin castigo. Edson Rojas Toribio, este 2026, iba a cumplir 37 años, pero delincuentes le robaron y lo lanzaron vivo al río Mantaro. Las imágenes de las cámaras de seguridad sirvieron para que los detectives del Área de Personas Desaparecidas y Trata de Personas de Huancayo, capturen a un taxista quien habría participado en el horrendo crimen, junto a una joven y otros dos varones.

El empresario estuvo privado de su libertad por más de dos horas, lo golpearon hasta fracturarle los huesos de la nariz y la clavícula derecha, después lo arrojaron al río Mantaro.

Todo comenzó el 9 de setiembre del 2023, cuando Edson Rojas, desapareció al salir de la discoteca ‘Las Guitarras’, luego de celebrar el cumpleaños de un amigo. El 16 se setiembre, hallaron el cadáver del empresario en el río Mantaro, en Huancán.

Según las investigaciones, Edson fue seguido por sus victimarios que lo subieron al Toyota rojo de placa BHB- 394, donde lo golpearon. En videos del cajero automático en San Carlos y Chilca se observa que el delincuente retira dinero con las tarjetas de la víctima, a uno se le escucha decir: “¿ya lo enfriaron?”.

Tras las pesquisas se detuvo al taxista Bryan Flores Porras (29) quien fue recluido en el penal. El fin de semana le dieron 14 años de cárcel, Bryan dice que hizo el servicio de taxi, pero no revela los nombres de los asesinos. Otra implicada Mirella Orihuela C., fue liberada. Los deudos apelan sentencia y claman justicia.