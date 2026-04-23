La joven de 19 años que entregó a su hijo recién nacido en la puerta del hospital de Villa El Salvador en Lima, llegó a Huancayo al conocer que era investigada por presunta trata de personas.

La madre dijo a las autoridades que no podía criar al bebé porque fue concebido tras un abuso sexual. Asimismo, explicó que contactó con Eudomilia A.O. (41) por una amiga en común y negó que haya recibido dinero alguno a cambio.

El bebé fue llevado a la UPE (Unidad de Protección Especial) de Huancayo. Eudomilia A.O. (41) al saber que perdería al bebé, rompió en llanto, ya se había encariñado con el nene al que estaba cuidando como su propio hijo desde hace más de un mes.

legal

La Unidad de trata de personas y Fiscalía de Crimen Organizado tienen a su cargo las investigaciones. La intervenida Eudomilia, al principio dijo que dio a luz en su casa, que fue a Izcuchaca para inscribirlo, pero no pudo y vino a Huancayo, donde fue descubierta por el personal de salud del hospital La Libertad que detectó que no estuvo embarazada.

El personal médico dijo que se hizo la evaluación clínica física y descubrieron que no tenía signos de ser una puérpera.

“No tenía ninguna base de control pre natal, no quiso hacerse examinar por el ginecólogo”, explicó la encargada del nosocomio. Las autoridades siguen las pesquisas, la joven de 19 años fue retenida por el presunto delito de abandono de personas en peligro al entregar a su hijo en forma ilegal.