Una madre de familia denunció haber sido agredida mientras realizaba labores de vigilancia en la salida de estudiantes de la Institución Educativa N.° 320, ubicada en el sector Humuto, en Huancayo.

Según el testimonio de la afectada, el incidente ocurrió cuando una mujer intentó ingresar con su vehículo pese a la presencia de una tranquera colocada como parte de las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES), implementadas para resguardar la seguridad de los menores durante el ingreso y salida.

La denunciante señaló que la conductora, quien sería vecina de la zona, habría derribado la tranquera y posteriormente agredido físicamente a dos madres de familia. Incluso, indicó que el esposo de la presunta agresora también intervino durante el altercado.

Tras lo ocurrido, ambas madres fueron trasladadas a la comisaría para presentar la denuncia correspondiente y pasaron por el examen médico legal. La afectada anunció que continuará con las acciones legales.

Por su parte, padres de familia exigieron la intervención de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y de la Policía Nacional para garantizar el respeto de estas medidas de seguridad, especialmente por tratarse de niños de entre 3 y 5 años.

Asimismo, cuestionaron la actuación del serenazgo, señalando que no se habría realizado una verificación adecuada de los hechos en el lugar.

Los padres reiteraron su pedido de mayor vigilancia en los horarios escolares y el respeto a las normas que buscan proteger la integridad de los estudiantes.