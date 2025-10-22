MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/serenos-atienden-emergencias-por-lluvias-en-huancayo-el-tambo-y-chilca-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-taxis-por-aplicativo-en-la-mira-de-inspectores-por-ser-considerados-informales-noticia/

¡Alcalde mentiroso, cumple tu promesa!, ¡Por culpa del alcalde, los niños en la calle!, gritaban enérgicas las madres de familia de la institución educativa inicial N°435 José Gálvez, que ayer a empujones ingresaron a la Municipalidad Distrital de Chilca, para exigir que el 27 de octubre se cumpla con la entrega del local construido del plantel, esto debido a que los niños estudian hace dos años, en cuartos alquilados.

Como no los dejaban entrar, irrumpieron en estampida. Empujaron al sereno que contenía las rejas y subieron hasta el tercer piso, donde esta la alcaldía. Sin embargo, otros dos serenos ya estaban en la puerta y encerraron con candado al alcalde César Damas, para evitar que las madres, lleguen donde el burgomaestre. Luego de todo esto, recién se instaló la mesa de diálogo.

RECLAMA. “El 27 de octubre tiene que culminar la obra, y el 28 de octubre vamos a acercarnos los padres para ver si culminaron, si no concluyen van a sancionar a la empresa contratista. La obra tenía un plazo de 210 días, y nos debieron entregar el 10 de diciembre del año 2024, pero ya estamos en octubre del 2025 y no culmina. Siempre postergaban y postergan pero ahora estamos viendo que no van a terminar, recién están construyendo la rampa que no estaba en el expediente técnico para lo cual se requería de un presupuesto de 40 mil soles”, dijo la presidenta de Apafa, Kety Capcha.

Mientras la obra se culmina, los niños estudian en dos locales alquilados. En uno de ellos, las aulas están en cuartos rústicos. En una ocasión cuando el contratista no pagó a tiempo el alquiler y no dejaron entrar a los escolares, hasta las súplicas de las maestras. Además, los padres tienen que duplicar el pago por el internet.

Una vez instalada la mesa de diálogo, el alcalde de Chilca, César Damas Laurente manifestó que la obra de más de 4 millones de soles, se tiene previsto entregar el 27 de octubre y luego que cumplan los plazos se iniciará el proceso de recepción, después de ello se hará la transferencia a la Ugel Huancayo.

“Los procesos administrativos se cumplen como debe ser. Si piensan que yo falté en algo, aquí está el procurador y la subprefecta para denunciar algo que yo he cometido”, exclamó el alcalde César Damas Laurente. Otro funcionario advirtió a las madres, que atentar contra un bien público es delito y que siempre les abrirán las puertas si acuden de manera pacífica.

NECESIDAD. Afirmó que al contratista, le deben la última valorización de medio millón de soles y no le pagará sino no hay un mayor avance. Ayer, los padres exigían que acudan con ellos a la obra. Una de las madres, reclamó que con las intensas lluvias, los niños que estudian en aulas rústicas, sufrieron los estragos y tuvieron que usar carpetas mojadas. Además, los baños los comparten niños de 3,4 y 5 años. Otro problema es la falta de agua.

El gerente municipal, Ronald Crisóstomo precisó que el retraso en la obra se debe a paralizaciones temporales y partidas adicionales solicitada durante el proceso, pero enfatizó que de no cumplirse con el plazo contractual, se aplicarán las penalidades.

El alcalde de Chilca, César Damas invitó a los padres a una inspección a la obra el 28 de octubre a las 4 pm. y verificar el avance real.