Con el inicio de clases, las ventas de útiles escolares y mochilas se disparan y pueden duplicarse frente a otros meses del año. “En el inicio de clases la venta se incrementa, a veces se llega a vender hasta mil soles por día”, contó Ana Trujillo, vendedora de mochilas. En temporada regular, explicó, sus ingresos bajan a 300 o 400 soles diarios.

Para esta campaña, Trujillo comenta que invirtió entre 5 mil y 6 mil soles en mercadería traída desde Lima. Las mochilas más económicas cuestan desde 35 soles, mientras que los modelos de mayor calidad y sets completos alcanzan los 140 soles. “El costo de lo que nosotros compramos se ha incrementado por lo menos en un 50% a comparación del año pasado”, precisó, aunque destacó que los productos ahora tienen mejores acabados y accesorios.

En el rubro de útiles escolares, Nery Alegría señaló que la preparación comienza desde fines de año. “Desde diciembre ya estamos alistándonos para tener todo el stock suficiente y vender tranquilas toda la campaña”, indicó. Su inversión para la campaña bordea los 10 mil soles, monto que recupera principalmente en estas semanas clave.

Durante la temporada escolar, Alegría puede vender entre 2 mil y 3 mil soles diarios. “Solamente en las campañas de útiles escolares es donde más se vende y tenemos que aprovechar”, afirmó, al reconocer que fuera de estas fechas la demanda disminuye considerablemente. “Los cuadernos, lápices y borradores son lo que más sale, la mayoría de papás prefiere también marcas reconocidas”, detalla la emprendedora.

Los comerciantes coinciden en que, pese al alza de costos, buscan mantener precios accesibles para no perder clientela. La variedad de marcas y modelos, así como promociones por compras completas, forman parte de la estrategia para atraer a padres de familia en plena campaña.

Por su parte, Milagros Lizbarra, presidenta de la Feria Escolar del distrito de Chilca, señaló que este año esperan mayor concurrencia. “El año pasado han venido 2 mil personas a comprar; este año queremos contar con los 5 mil pobladores”, sostuvo. La feria reúne a 32 stands y atenderá hasta el 31 de marzo, consolidándose como uno de los principales puntos de abastecimiento escolar en la zona.