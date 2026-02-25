Hasta ayer, mil vehículos se habían registrado en la Municipalidad Provincial de Huancayo, para brindar el servicio de taxi independiente, así lo informó el gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Quispe ÁVila. Acotó que según el reglamento de taxi, obtendrán una autorización por 10 años.

El funcionario mencionó que este año existe un incremento del 15% de taxis independientes registrados en comparación al año 2025 que llegaban a las 800 unidades vehiculares. Esto debido a la alta demanda que existe para este servicio.

En el proceso de constatación de características, el personal de fiscalización de la GGTT verifica de manera detallada que cada unidad cuente con los elementos de seguridad fundamentales, tales como un extinguidor vigente, un botiquín de primeros auxilios equipado y una llanta de repuesto en buen estado.

Además de implementos de emergencia, se exige que los vehículos mantengan la higiene y que las placas de rodaje estén pintadas de forma clara tanto en la parte exterior como en el interior.

Una vez superada esta etapa de verificación física, sigue el trámite administrativo para la obtención de su resolución y la respectiva Tarjeta Única de Circulación.

El costo por derecho de trámite para la emisión de la Tarjeta Única de Circulación, asciende a la suma de S/ 208.30 en base al TUPA.