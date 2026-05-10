Aunque mamá ya no esté en el plano terrenal, los sentimientos en el Día de la Madre persisten, tal vez más que en cualquier otro momento del año. Por ello, hoy miles de huancaínos se darán cita en los principales camposantos de la ciudad para recordar al ser que, casi por unanimidad, es el más querido del hogar y la familia, aunque —al menos físicamente— ya no esté.

COSTUMBRE. Y es que el hecho de visitar el cementerio en el Día de la Madre va más allá de una actividad rutinaria o por cumplir; el amor por la madre hace que los hijos realicen verdaderos homenajes, orquesta y danza incluidas. Así lo cuenta Kevin Iparraguirre, administrador del Cementerio General de Huancayo, quien destaca que familias enteras se reúnen para reconectar y compartir en honor a sus difuntas.

“Vemos muchas familias que vienen de lugares lejanos, justamente para darse ese espacio, de repente de reconectar con la familia. Familias que se unen, personas que visitan solas a sus familiares que siguen enterrados acá o que vienen de zonas muy lejanas. El tema de las danzas, la música, el compartir; nos gusta ver al público huancaíno en todo su esplendor en esas fechas”, comentó el administrador del camposanto.

EXPECTATIVA. Precisamente, el Cementerio General de Huancayo, el más tradicional e importante de la ciudad, espera recibir a por lo menos 15 mil personas que vendrán a visitar a sus madres llevando flores, arreglos o algún presente para colocar frente a las lápidas.

Los accesos habilitados serán por la puerta principal del jirón San Martín y por el jirón Sucre. Para lo largo del día, ya se confirmó que los escaleristas (encargados de colocar flores y agua, incluso en los nichos más altos, con sus escaleras) trabajarán toda la jornada para atender a los visitantes.

“Tenemos a nuestro personal interno que verifica todo el tema de vigilancia, rondas, apoyo, coordinación y orientación. También contamos con el área de escaleristas que van a brindar todos los servicios de adornado y demás. En la parte externa, contamos con el apoyo de la municipalidad y la PNP para verificar todo el tema del orden externo”, detalló el administrador.

PROHIBIDO. Sobre las restricciones, la principal es el consumo de bebidas alcohólicas al interior del recinto; esto para evitar conflictos y garantizar la seguridad. Por otro lado, las orquestas y danzas, así como el consumo controlado de alimentos, están permitidos.

“Se va a seguir respetando como todos los años. Es costumbre y pedimos que puedan ingresar de manera correcta, formal, por la puerta principal”, finalizó el funcionario.