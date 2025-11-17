MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/junin-danza-de-la-huaconada-celebra-15-anos-como-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad-noticia/

Un violento choque se produjo ayer, en la intersección de los jirones San Jorge y San Juan en la urbanización San Antonio, el hecho ocurrió al promediar las 8 de la mañana.

“Estábamos durmiendo cuando se escuchó un fuerte ruido, los vecinos salimos corriendo. El vehículo había volcado y el conductor pedía auxilio, ya que su mano estaba sangrando por el fuerte impacto”, mencionó el dirigente de la zona César Sierra.

Lo primero que hicieron fue brindar auxilio al conductor de la miniván, que tenía la mano chorreando de sangre, hasta la llegada del Serenazgo y la Policía que iniciaron las investigaciones de las causas del accidente. En la zona había una huella de la frenada de la miniván. Además de vidrios rotos del parabrisas que quedó a un costado de la vía.

DAÑOS. La miniván que chocó y terminó volcada es de placa W3S-484, cuyo chofer terminó con la mano sangrando por el fuerte impacto. El vehículo terminó con los vidrios rotos y votados. Mientras que, el auto blanco con el que impactó es de placa AVT-305. Este solo tenía abollada la parte delantera.

“En la zona a diario ocurren accidentes, los vehículos conducidos por jóvenes buscan ganarse los pasajeros e intentan ganar a otro vehículo y maneja a velocidad, el resultado son los accidentes ”, acotó el dirigente de la zona César Sierra. Ante esta situación demandan a la comuna huanca colocar reductores de velocidad para frenar los accidentes en la zona.

DAÑOS Con las llantas arriba acaba la miniván

Diligencias

En el lugar de los hechos, la policía acudió para las diligencias del caso. El conductor fue llevado a la comisaría de Huancayo.