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A 22 días de las elecciones generales, el arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo demandó a la ciudadanía a elegir al mejor candidato en las elecciones generales para presidente, senadores y diputados. Remarcó que las futuras autoridades deben hacer eco de lo que pide el pueblo.

PRECISA. “No tenemos ningún candidato, pero exhortamos a que el pueblo en su buen discernimiento e información puedan elegir al mejor candidato, uno que sienta lo que el pueblo le pide como honestidad, trabajo, oportunidad para todos y que este camino nos una para salir de estas dificultades que vivimos como país”, remarcó monseñor Luis Huamán.

En lo alto del cerro Achkamarca, donde se levantó la cruz de la paz con las torres de alta tensión derribadas en la época del terrorismo, el pastor de la iglesia católica dio un mensaje por la paz al pueblo de Huancayo, que se encontró con Dios.

Ayer, muy temprano los peregrinos salieron desde la Catedral, llevando adelante una cruz con la imagen de Jesús, que iba adelante y que llevaban por tramos mujeres, varones y hasta niños. Los peregrinos caminaron por el centro de Huancayo, luego por San Carlos, Palián y luego cruzaron hacia Cullpa Baja. Desde allí subieron por el cerro Achkamarca, en una agotadora jornada, junto a los sacerdotes de las diversas parroquias de Huancayo.

Los jóvenes cantaban durante el trayecto para darse aliento, ya que a cada paso el camino era más agreste.

“Estoy emocionada de haber llegado a lo alto del cerro Achkamarca, cada año realizó la peregrinación desde que tenía 46 años y ahora que tengo 74 años, continuó gracias a mi fe en Dios”, dijo Rufina Condori que subió con Antonio Parco.

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metros de altura tiene la cruz construida en 1995 con restos de torres eléctricas