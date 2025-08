No honran deuda. La Municipalidad Provincial de Huancayo, tuvo que asumir el pago de energía eléctrica que dejó la Red Valle del Mantaro, cuando estuvo en uso del local de la clínica municipal y no cumplió con la deuda por los servicios básicos.

El monto que tuvieron que asumir es de 6 mil 913 soles con 40 céntimos, manifestó la regidora Fiorella Fabián, en base a las órdenes de bienes y servicios durante el mes de junio del año 2025, que fue remitido al secretario general José Alvino Arge, con el informe N°1044-2025. La semana pasada, recién fue repuesto el servicio de energía eléctrica.

Vence el plazo

El director del centro médico municipal, Julio Melchor manifestó que la deuda de la Red Valle del Mantaro es mucho mayor. Además, no cumplieron el compromiso de hacer el mantenimiento de la clínica municipal para lo cual la directora de la Red Valle Mantaro, Nancy Baquerizo, les pidió 30 días de plazo, que venció el 27 de julio.

“Los trabajadores vinieron a tomar medidas para planificar el pintado y las reparaciones pero están a la espera de presupuesto que no les dan”, mencionó.

Asimismo, Julio Melchor recordó que la Red Valle del Mantaro, abandonó el local de la clínica municipal el 26 de marzo y como el local fue dejado en pésimas condiciones, el personal de la comuna huanca, tuvo que realizar la limpieza y por el mantenimiento hasta la fecha se gastó cerca de 60 mil soles en reparaciones, porque buscan que sea recategorizada la clínica para brindar servicios a la población a más tardar en el mes de setiembre.

Pese a los documentos cursados la directora no le responde a la municipalidad de Huancayo. Sin embargo, pese a no honrar las deudas, habían, hasta solicitado un nuevo convenio para que en el local de la clínica municipal, funcione un centro de salud mental. Ayer llamamos a la directora de la Red Valle Mantaro, Nancy Baquerizo, para buscar su versión y no respondió.