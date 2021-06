Un anciano invidente de 80 años acudió a su local de vacunación acompañado de su vecina Nelly Sauñi Palomino (67). A Juan Emilio Fernández Carrillo, de 80 años, le correspondía vacunarse hace más de un mes en el Centro Internacional de Negocios, ubicado en Yanama, pero no podía acudir, ya que no tenía quien lo acompañe.

El adulto mayor dijo que sus hijos no pudieron acompañarlo, ya que tienen que atender a sus propias familias, lo cual no debería ser una excusa para no llevar a los ancianos a recibir las dosis de inmunización.

Juan Emilio perdió la vista a los 54 años, luego de sufrir un golpe en la cabeza y desde entonces tuvo que aprender una nueva vida y seguir adelante.

Al local de vacunación llegó con su bastón y con sus lentes oscuros acompañado de su vecina, quien conocedora del problema del anciano, decidió llevarlo al vacunatorio.

Las enfermeras de la Red Valle del Mantaro, quedaron conmovidas con esta historia de ayuda al prójimo, y los vacunaron a ambos. Finalmente, los dos se fueron juntos a sus casas y volverán en 21 días para recibir la segunda dosis.

