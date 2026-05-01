Vicenta Quispe, hermana de Juana Quispe Paucar (50), y otros familiares se unieron para protestar exigiendo celeridad en las investigaciones tras el accidente ocurrido el último martes en la margen derecha de la Carretera Central, en el sector de Muquiyauyo. Según relató la señora Vicenta, el vehículo en el que viajaba su hermana fue impactado por una furgoneta y arrastrado más de 100 metros, dejándola con graves lesiones.

“Mi hermana está entre la vida y la muerte, ella es la que se llevó la peor parte, mi cuñado está fuera de peligro”, afirmó, detallando que Juana Quispe presenta heridas severas y permanece con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La denunciante también cuestionó que su hermana fuera trasladada a una clínica privada en lugar de un hospital.

“Nosotros no tenemos cómo pagar, ya van más de 15 mil soles. Los policías los llevaron de frente a una clínica y en dos días nada más se terminó todo lo del SOAT, creo que tienen un convenio pero a nosotros no nos alcanza el dinero para mantenerla ahí”, indicó.

Asimismo, advirtió demoras en las diligencias.

“No han hecho peritaje todavía”, señaló, y cuestionó que uno de los conductores involucrados, de 19 años, cuente con defensa legal mientras el caso sigue sin esclarecerse.

“Vamos a pedir justicia, el jovencito tiene sus abogados y a nosotros no nos alcanza”, sostuvo.

“Solo queremos que que se investigue lo ocurrido y se de con los responsables”, expresó la familia e hijos de los esposos heridos.