Dos comerciantes que expendían alimentos en carretas, frente al mercado de Auquimarca, fueron sancionados luego de que una inspección detectara condiciones insalubres en la preparación de comida.

Durante el operativo, realizado por el área de Bromatología junto a la Policía Municipal, se hallaron sartenes, ollas, fuentes y cubiertos en evidente estado de suciedad, además de deficiencias en la manipulación de los alimentos, lo que representa un riesgo directo para los consumidores.

Como parte de la intervención, se decomisaron utensilios que no cumplían con las condiciones sanitarias mínimas y se impuso a cada comerciante una multa equivalente al 20% de una UIT (S/ 1,100).

Las autoridades advirtieron que continuarán las fiscalizaciones en la zona para evitar que se ponga en riesgo la salud pública.