Con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y controlar la población de animales, la Municipalidad Distrital de Chilca realizará una nueva campaña de esterilización dirigida a perros y gatos, que se llevará a cabo desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de marzo en el Campo Zonal de Coto Coto.

La campaña es a costo social, gracias a la colaboración de la Clínica Doctor Vet, dirigida por el médico veterinario Juan Carlos Chacón. Para participar, las mascotas deben tener más de 6 meses de edad y no deben estar preñadas al momento de la intervención. La inscripción y recepción de mascotas se realizará de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., y el recojo será a partir de las 4:00 p.m.

La Municipalidad Distrital de Chilca invita a la comunidad a sumarse a esta importante iniciativa, que busca fomentar el cuidado y la responsabilidad hacia las mascotas. Para mayor información, los interesados pueden visitar las oficinas del Área de Tenencia Responsable de Canes de la Municipalidad Distrital de Chilca, ubicadas en el Campo Zonal de Coto Coto.