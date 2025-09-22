Los músicos están con la billetera llena. Y ayer dieron un alto al trabajo para celebrar al ritmo del Tayta Shanty, la temporada santiaguera. De estas manera las orquestas y bandas despidieron la festividad más grande del valle del Mantaro, que les trajo mucho trabajo y reactivo su economía en bienestar de sus familias.

En el parque Inmaculada, donde las orquestas tienen sus oficinas, fue el lugar para el inicio de la fiesta santiaguera. En esta ocasión, los músicos dejaron los instrumentos y se pusieron el sombrero santiaguero, las huallas con frutas, la faja e incluso llevaban la imagen de su patrón en el brazo, para agradecer por la bonanza económica del año 2025.

“Este año nos ha ido de lo mejor, hemos tenido trabajo desde el 24 de julio y no paramos agosto hasta setiembre. Muchas familias ya han reservado para celebrar el santiago para el año 2026, hoy hacemos un alto para bailar el Tayta Shanty, somos 20 músicos que hoy bailan con sus familias”, dijo Clever Ybarra Buitrón, director de la orquesta Real Sociedad Canipaco que ayer celebró su 16 aniversario con despedida santiaguera.

“El santiago es mi vicio, ya perdí la cuenta de a cuantas fiestas santiaguera de amigos y familiares he ido. Es la fiesta más hermosa y alegre, una se luce con el fustán multicolores el sombrero, las flores”, afirmó Irma Clemente Vera.

Santos Amancay Cóndor, director de la orquesta Revelación Huancaína con 33 años de trayectoria, manifestó que el santiago es la mejor temporada para los músicos, porque han tenido mucho trabajo, ya que es la costumbre en todo el Valle del Mantaro. Como músicos experimentados han tocado desde los temas antiguos hasta los modernos que están en tendencia en las redes sociales.

Las cantantes santiagueras, también han tenido una buena temporada entre ellas Nataly Salazar, que ya retomó sus presentaciones en Huancayo, luego de una gira por los Estados Unidos. Asimismo, Mariflor Gómez también es una de las más esperadas en las fiestas santiagueras, al igual que la agrupación Surandino.

Otras santiaguera que han calado en el gusto del público son Carmencita del Centro, Norma Liz, que celebraron sus aniversarios en Lima, donde también hubo mucha acogida.