Decenas de pobladores pertenecientes a la Nación Chopcca de Huancavelica acudieron masivamente hasta la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) para exigir justicia por el asesinato del menor Milan Taipe, de 13 años.

Acompañados por los padres de la víctima, los manifestantes alzaron su voz de protesta para denunciar la lentitud en las investigaciones y la falta de capturas.

​Durante la movilización, los líderes y comuneros Chopcca lanzaron una contundente advertencia a las autoridades educativas y policiales, de no permitir el inicio de clases en la institución educativa Santa Isabel de Huancayo hasta que se dé con el paradero y detención de los responsables de este atroz crimen.

“En la reunión acordamos que no se iniciará las clases hasta dar con los responsables”, dijeron.

​El trágico suceso ocurrió el pasado viernes en la intersección de los jirones Arica y Tarapacá, en Huancayo, donde el escolar perdió la vida tras ser atacado por un grupo de estudiantes cuya identidad aún no ha sido precisada.