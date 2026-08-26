Por segundo día consecutivo un numeroso grupo de comuneros pertenecientes a la Nación Chopcca (Huancavelica), acompañados por indignados padres de familia, se concentró en los exteriores de la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel de Huancayo para exigir explicaciones directas a las autoridades del plantel sobre los avances en las investigaciones tras la agresión sufrida por el pequeño Milán.

A las autoridades policiales les dieron un plazo de dos días, contando de desde ayer, para dar con la captura del responsable.

​Durante la manifestación, los protestantes señalaron que tanto la directora como los docentes del centro educativo se deberían concentrar en identificar a la totalidad de los alumnos presuntamente involucrados en el ataque contra el menor.

Dirigiéndose a los mandos policiales, los dirigentes y el padre de Milán Taipe, Rubén Taipe, otorgó un plazo de dos días para obtener resultados concretos en la identificación y captura de los implicados.

Advirtió que, de no ser escuchados, convocarán a la población de la Nación Chopcca para emprender medidas de protesta y exigencias radicales hasta alcanzar justicia. La jornada concluyó entre arengas de los ciudadanos presentes que respaldaron el clamor de la familia al grito unánime de «¡Justicia!». “Si no hacen nada nosotros haremos justicia”, dijeron.