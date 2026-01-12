Venta de licores, aparentemente adulterados, preparación de los famosos ‘calientitos’ en ollas sucias que generaban contaminación cruzada y otras serias observaciones se pudo evidenciar en un operativo de inteligencia entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad Provincial de Huancayo, que permitió la clausura de este giro especial.

La madrugada de este último domingo, se intervino el night club clandestino ubicado en la avenida Huancavelica N.° 960. Captaban a sus clientes mediante jaladores que se distribuían por la misma avenida y arterias aledañas.

A la llegada de los ediles y la PNP, se evidenció serias deficiencias que ponen en riesgo la salud humana. Aparte de funcionar a puertas cerradas, se halló en el interior a un grupo de entre 8 y 10 damas de compañía y a varios parroquianos consumiendo bebidas alcohólicas.

Los ambientes tampoco eran los adecuados para este tipo de negocio. La Unidad de Bromatología de la Gerencia de Servicios Públicos reportó condiciones higiénicas deplorables.

Se detectó la presencia de moho en diversos sectores, pisos y paredes sucios, y baños en estado insalubre. Además, se evidenció la preparación de bebidas conocidas como “calientitos” en ollas deterioradas y sin ningún control sanitario.

“Recibimos quejas de los vecinos y vamos a seguir trabajando coordinadamente para evitar que la inseguridad llegue a otros niveles”, dijo el coronel (r) PNP César Ramos.