El pequeño Cris, de solo 4 años, sobrevivió de milagro a una caída de 7 metros de altura, tras resbalar del tercer piso de una vivienda ubicada en el pasaje La Paz s/n en Huancayo. Al promediar las 11:30 de la mañana de ayer jueves, sucedió el hecho.

Cuando el personal de Serenazgo realizaba su patrullaje de rutina, fue alertado por los gritos de auxilio de los familiares que un menor de edad, sufrió una caída accidental, desde el tercer piso de un inmueble y se quejaba de dolor.

Tiene lesiones

Al llegar al lugar de los hechos, los serenos encontraron a Cris S.Y. (04), consciente. Los agentes observaron que el niño tenía la nariz hinchada, una herida cortante de aproximadamente cuatro centímetros en el labio superior, así como raspaduras en la zona de la espalda.

El pequeño se quejaba de dolor intenso en diferentes partes del cuerpo. Al tomar contacto con los familiares, una prima del menor, de 23 años de edad, manifestó que el niño habría caído desde casi 7 metros de altura, pues al parecer se habría resbalado cuando jugaba.

El lugar donde cayó el pequeño, que no era cemento, habría amortiguado el golpe. Los familiares mencionaron que desconocían las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente, ya que no lograron precisar qué actividad realizaba el menor antes de la caída. Rápidamente, los agentes huancas trasladaron al menor de manera inmediata al hospital El Carmen.

Milagro. Niño de 4 , cae de 7 metros y vive.

Evalúan

Médicos del hospital El Carmen optaron para que el menor se quede en observación por la caída de 7 metros y descarte lesiones internas.