Un pequeño de solo cinco años de edad, falleció dentro de su vivienda, luego de padecer por varios días de dolores estomacales. Su madre de apenas 22 años, no supo qué acciones tomar, y al llevarlo al hospital los galenos de turno solo certificaron su deceso.

Pérdida

La mañana de ayer, la madre del infante, Alicia V. (22), llegó a bordo de un auto hacia el Hospital Materno Infantil El Carmen de Huancayo, pidiendo ayuda para su pequeño hijo de 5 años edad, sin embargo los médicos del Área de Emergencia, solo certificaron su deceso.

La joven manifestó que el pequeño sufría de fuertes dolores estomacales, por los que fue internado en el hospital El Carmen de Huancayo, lugar donde le estaban realizando los estudios; sin embargo, al no ver resultados la familia del menor optó por retirarlo a través de una alta voluntaria.

La joven explicó que el menor no podía recibir comida y se encontraba muy débil.

Por su lado desde el nosocomio informaron que el alta voluntaria que pidió la madre,y aseguran que esto no permitió hacerle todos los exámenes para un diagnóstico concluyente.

En los preliminares, se detalló que podría ser Pamcitopenia que es la disminución simultánea de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en la sangre. Los signos que se reflejan son infecciones, déficits nutricionales, enfermedades autoinmunes o cáncer. Por descartar también leucemia.

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