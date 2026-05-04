Un total de 110 escolares de 3 a 20 años, con múltiples discapacidades, que son atendidos en la institución educativa Señor de los Milagros, recordaron su 43 años, sin contar aún con el nuevo local del plantel que se construye en Yauris. Pese a que se debió entregar en mayo, todavía no culmina, porque tiene dos adendas pendientes, dijo la directora de Educación Básica especial señor de los Milagros, Lourdes Jaime Matos.

“El plazo de entrega era para mayo, pero la nueva fecha de entrega fue aplazada para el 22 de junio, esperemos que se cumpla, con todos los plazos pendientes estimamos que la obra se entregue para el semestre”, mencionó la directora Lourdes Jaimes. Mientras, tanto continúan atendiendo en un local hacinado con 12 aulas, cuyo alquiler paga el contratista de la obra.

adendas. La directora, detalló que existen dos adendas pendientes, una para la construcción del muro de contención reforzado. La otra adenda es para la instalación de cámaras de video vigilancia en las aulas y el patio, para que se realice un monitoreo adecuado.

Otra demanda, que tiene el plantel es la asignación de plazas para auxiliares, de parte de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo. De acuerdo a la norma, se debe atender 6 a 8 estudiantes pero en la actualidad atienden a 9 escolares. Además, requieren más auxiliares, porque solo hay dos para 12 aulas.