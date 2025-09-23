Ya no creen en nadie. Ayer los padres y profesores de la institución educativa Jesús de Nazaret, tomaron las puertas del Gobierno Regional de Junín e incluso acorralaron al gerente de infraestructura, Rony Vejarano, para exigir que el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, cumpla su promesa y construya una nueva escuela. El plantel que ahora tienen está declarado inhabitable.

Muy temprano, los padres se ubicaron en ambas puertas del Gore Junín, y no dejaban ingresar a nadie e incluso al gerente Rony Vejarano, lo acorralaron.

“Han prometido iniciar la licitación en la quincena de noviembre y demorará unos 45 días, la ejecución de la obra será en enero del 2026, pero ahora nos van a facilitar tres aulas prefabricadas para el mes de enero, para lo cual el alcalde de San Pedro de Saño, Hiltón Avila, financiará el armado de las aulas, porque el Gore no tienen dinero para la instalación. Si no cumplen volveremos a salir a las calles”, dijo el director de la I.E. N°744, Jesús de Nazaret, Ismael Peña.

Las aulas prefabricadas se instalarán en el estadio de San Pedro de Saño, ya que el local del plantel está declarado inhabitable porque las paredes son de tapia y pueden caer.

Locales alquilados

Para que los niños de inicial y primaria estudien, se alquilaron 7 locales en viviendas, incluso en un corral de ovejas, donde los menores de inicial, tienen que soportar fétidos olores. Al mes tienen que reunir 400 soles para pagar alquiler, esto fuera del pago por los baños, que también deben asumir como medida de emergencia.

Los menores de inicial y primaria se exponen al peligro ya que tienen que cruzar la pista, por donde circulan los vehículos a excesiva velocidad.

Dan una respuesta

El gerente de Infraestructura del Gore Junín, Rony Vejarano manifestó que el expediente técnico, para ejecutar la nueva escuela, recién se aprobó en el mes de julio, ya que es un proyecto que recién se elaboró este año. Además, la obra de 10 millones de soles, se licitará para la quincena, como ya tenían conocimiento los padres de familia. Pero la instalación de 3 aulas prefabricadas, las asumirá en un 50% la comuna distrital de San Pedro de Saño y el resto el Gore Junín, ya que es lo único para lo que alcanzan los recursos.

Sin embargo el alcalde de San Pedro de Saño, Hilton Avila mencionó que como mínimo necesitan unas 6 aulas de primaria y 3 aulas de inicial y solo se cuenta con 3 aulas prefabricadas para asegurar que los niños estudien el próximo año.

“Pedimos nuestra escuela nueva, porque nuestros niños estudian en cuartos alquilados y hasta en un corral de carnero estudian nuestros niños. El alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, también se comprometió por eso también estamos reclamando en la Municipalidad de Huancayo, nuestros niños estudian en casas, donde no hay baño ni patio”, manifestó la madre Herlinda Porras, cuyo hijo estudia en el cuarto grado de primaria.

El alcalde de San Pedro de Saño, Milton Avila refirió que el miércoles les dieron una cita con el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera, ya que le piden que los apoye con la instalación de las aulas prefabricas.

Recordó que el burgomaestre en campaña, también se comprometió en la ejecución de la obra de la escuela Jesús de Nazaret, que necesitan 150 niños de escasos recursos económicos.

VIDEO RELACIONADO