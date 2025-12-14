MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/medicos-de-hospital-el-carmen-de-huancayo-denuncia-que-larvas-caen-desde-el-techo-en-plena-cirugia-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/registro-de-locales-de-votacion-en-junin-cierra-este-14-de-diciembre-noticia/

El hallazgo de larvas de moscas y heces de palomas en el cielo raso de la sala de operaciones del hospital El Carmen, pone nuevamente en evidencia la necesidad que se culmine la construcción del nuevo hospital materno infantil ubicado en la avenida Calmell del Solar, sin embargo, la presidenta del Cuerpo Médico del nosocomio, Lucinda Matías duda que la obra se culmine y entregue en el plazo establecido.

“No tenemos la certeza de una entrega de la nueva construcción del hospital El Carmen, si se puso fecha el 26 de mayo del 2026 pero cuando hicimos la supervisión junto al congresista Ilich López, representantes de la empresa dijeron que solo habían un avance del 42% y dudamos que vayan a culminar, mientras tanto seguimos trabajando en condiciones deplorables en el hospital antiguo”, manifestó la presidenta del Cuerpo Médico del hospital El Carmen, Lucinda Matías.

ENTREGA. Ayer, le preguntamos al gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, Rony Vejarano sobre el avance de la obra y aseguró que estaría en un 45% y que sí o sí será entregada en mayo del año 2026.

El funcionario, dijo que en la compra de los equipos del nuevo hospital El Carmen implica un 35% de la obra para lo cual se destinará 60 millones de soles. Y por el momento ya se aprobó la compra de los equipos que serán instalados en mayo o junio, pero advirtió que se pagará una vez que los equipos sean instalados en la obra ejecutada y no antes.

Afirmó que el avance en la parte asistencial es un poco lento, porque se trabajo en una infraestructura vieja, es decir que ya estaba ejecutada y donde tuvieron que realizar diversas correcciones como en el sistema de drenaje que no funcionaba y en lo cual tuvieron que trabajar.

En los trabajos que corresponden a la actual gestión del Gore Junín, se ejecuta la instalación de los puntos de oxígeno, gas y petróleo. En último viernes se aprobó una nueva partida para el equipamiento en sala de cirugía, tomógrafo, equipos de laboratorio y rayos X. Además se trabaja en la instalación de oxígeno, gas y petróleo, que requiere el hospital materno infantil para que algún día entre en funcionamiento.

foto: correo

ESPERA Al parecer la culminación del nosocomio tiene para rato

Sin solución

Ya son 4 gestiones de Gobernadores regionales que no acaban la obra de unos 500 millones de soles, hace más de 12 años.