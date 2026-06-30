La esperada segunda etapa de la pavimentación de la avenida Ferrocarril en el distrito de El Tambo ingresó oficialmente a su fase de licitación. La convocatoria para la ejecución de la obra fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, marcando un paso decisivo para uno de los proyectos viales más importantes de los últimos años en la provincia de Huancayo.

Licitación

La intervención, denominada “Creación del servicio de movilidad urbana en la Av. Ferrocarril, tramo Av. Tahuantinsuyo – Av. Circunvalación”, demandará una inversión total de S/ 18 millones 808 mil 032.22 y busca mejorar la conectividad del cono norte de la ciudad, además de convertirse en una alternativa al intenso tráfico que diariamente soporta la Carretera Central.

El alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera, resaltó que este lanzamiento a licitación es el resultado de un compromiso técnico y político para devolverle la modernidad a la ciudad.

“Estamos garantizando una obra emblemática, un corredor vial postergado por políticos. Este proyecto es un sueño para los vecinos de El Tambo, las empresas privadas pueden presentar sus expresiones de interés hasta la primera semana de julio. Tenemos el interés de más de 3 empresas para ejecutar este proyecto por lo cual queda garantizada su próxima adjudicación teniendo en cuenta también que contamos con el informe favorable por parte de la Contraloría General de la República”, enfatizó el burgomaestre.

Obras por impuestos

El proceso se ejecutará bajo la modalidad de Obras por Impuestos, mecanismo promovido por ProInversión que permite la participación del sector privado en la ejecución de infraestructura pública.

El financiamiento provendrá del denominado techo CIPREL, que corresponde a la capacidad anual de emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local asignados a la comuna huancaína. Del monto total previsto, S/ 180 mil serán destinados a la elaboración del expediente técnico, S/ 17.7 millones a la ejecución física de la obra y S/ 880 mil a las labores de supervisión y liquidación.

La nueva infraestructura abarcará el tramo comprendido entre las avenidas Tahuantinsuyo y Circunvalación, conectando con el sector de Quebrada Honda. El diseño contempla una vía moderna con más de cuatro carriles distribuidos a ambos lados de una berma central, siguiendo las características de la primera etapa ya culminada.

Componentes

Uno de los aspectos técnicos más relevantes es la utilización de pavimento rígido de alta resistencia, pensado para soportar el tránsito pesado y el crecimiento vehicular proyectado para las próximas décadas.

El plazo oficial de ejecución es de 570 días calendario; sin embargo, algunas de las empresas interesadas habrían planteado trabajar simultáneamente en dos frentes para reducir significativamente los tiempos de entrega.

La obra forma parte de un plan integral de conectividad que involucra también al Gobierno Regional de Junín.

Una vez culminada, la segunda etapa de la avenida Ferrocarril se enlazará con otra intervención vial en ejecución que permitirá extender el corredor hasta el distrito de San Jerónimo de Tunán. Según estimaciones municipales, la inversión acumulada en proyectos de conectividad para El Tambo y el cono norte supera los S/ 42 millones.