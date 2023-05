Faltan pocos días para la celebración del Día de la Madre, sin embargo, no todos tienen la dicha de tener a sus progenitoras consigo, por ello, la visita a los cementerios se incrementa en esta fecha. El Cementerio General de Huancayo, de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo (SBH), será uno de los más visitados y esperan a más de 10 mil personas este domingo.

Siendo la segunda fecha con mayor afluencia -después del 01 de noviembre Día de los Muertos- se organizó el plan de trabajo para este 14 de mayo para garantizar el orden y comodidad para todos los visitantes.

“Está prohibido el ingreso de personas en estado de ebriedad, no consumo de bebidas alcohólicas ni comida al interior, no ingreso de mascotas y no se permitirá el ingreso de comerciantes ambulantes”, dijo el administrador José Marzano Alegría, sin embargo, si apoyo que se admitirán orquestas ya que son parte de la cultura del valle.

VIDEO RECOMENDADO:





TE PUEDE INTERESAR: