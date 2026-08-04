El centro de salud de Chilca no fue afectado por el sismo, pero por las condiciones en las que está pareciera que sí. Ayer, acudimos al antiguo local que está en construcción, donde hallamos a los pacientes en el patio soportando primero frío, luego calor y hasta el polvo, porque están a la intemperie por falta de una sala de espera.

CITAS. “Las citas nos dan el día anterior, tenemos que acudir desde las 4 de la madrugada para conseguir cupo para un día después, pero el médico no está, nos respondió que esta retornando de una emergencia”, reclamó Esther Medina. Efectivamente, el médico regresaba de fuera y solo dijo a los pacientes que tuvo una emergencia.

Luisa Ramos Gaspar, también estaba esperando que le den una referencia para su padre Modesto Ramos De La Cruz, que está delicado pero lamentablemente no se la dieron. Ayer le dijeron que haga su cola de nuevo mañana para un cupo un día después.

De otro lado, vimos que un trabajador, sacó una tijeras de material quirúrgico en una riñonera para lavarlos en un caño al aire libre porque en su servicio hay problemas con el agua. Cuando le consultamos, mencionó que luego las haría esterilizar.

El almacén de medicinas está en un contenedor sin ventilación. Algunos trabajadores, laboran en módulos prefabricados cuyos ingresos están llenos de obstáculos. Ayer, quisimos conocer la versión de la jefa del centro de salud de Chilca y dijo que no puede declarar ante las quejas, porque tenía una reunión urgente. Y que cualquier información la pidamos en la Red Valle Mantaro, donde tampoco responden.

A la espera de que se forme una comisión de entrega de obra están los trabajadores en el centro de salud de Chilca. Ni la Diresa ni el Gore muestran interés, cuando ayer pedimos información.