Padres del menor Cristian Valerio, quien perdió la vida hace 15 días en el puente Huancavelica de Huancayo, piden esclarecer los hechos del deceso de su hijo e investigación para profesor de institución educativa por maltrato.

A dos semanas de haber ocurrido el suceso, salen a la luz un nuevos testimonios de los compañeros y padres de Cristian Valerio. La madre contó que les dijeron que el profesor de psicología realizaba constantes burlas hacia el menor, especulando sobre su orientación sexual, hecho que fue normalizado por compañeros quienes también realizaban las burlas.

Por investigación de los padres comentan que se toparon con la sorpresa de que el docente acusado no sería un profesional de Psicología, sino de Ciencias Sociales, en esa misma línea también acusan a los promotores de ser cómplices del abuso que sufría su hijo ya que según comentó la madre, ellos tenían acceso a las cámaras de seguridad y no hicieron nada.

Además, los padres tuvieron acceso a las cámaras de seguridad de diversos locales aledaños del puente Huancavelica, en las cuales observaron la grabación del día del suceso. En las imágenes se videncia un vehículo plomo cerca de su hijo, por lo que creen que el conductor u ocupantes sabrían algo de lo ocurrido esa fatídica noche.

“Mi hijo medía más de 1.70, ese carro sabe algo porque ellos se acercaron y después ya no se ve más mi hijo”, dijo la madre de Cristian. Sobre la grabación pide ayuda a las autoridades para que puedan identificar la placa del vehículo.

Los progenitores de Cristian hicieron un llamado, “pido a los padres que apoyen a sus niños sin miedo, y me ayuden a declarar, no tengan miedo. Hoy me tocó a mí y no sé si en cualquier momento les pueda pasar a ustedes”, finalizó la madre.