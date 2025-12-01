



Más de 70 padres de familia de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, ubicada en La Ribera, Huancayo, firmaron un memorial y reclamaron por la existencia de una sola lista en las elecciones de los directivos para la Asociación de Padres de Familia (Apafa). A pesar del reclamo, el proceso continuó.

Elecciones. En el plantel carrionino integrado entre inicial, primaria y secundaria, se tiene a más de 350 alumnos, y en padres supera los 250. La mañana de ayer los manifestantes denunciaron la existencia de solo una lista en este proceso electoral y denunciaron que no se les permitió la inscripción de una segunda.

¿ANOMALÍAS?

“Estamos encontrando irregularidades el día de hoy, como miembros de mesa en estado etílico, están multando a los padres de familia con 40 soles por no asistir a la votación y de la única lista dos de sus integrantes renunciaron”, señaló el padre de familia de inicial y primaria, Norber Quispe.

“No estamos de acuerdo con estas elecciones porque deben haber más listas inscritas. Nos están condicionando para asistir a votar con 40 soles y no es justo. Estamos realizando la junta de firmas con los padres de familia, donde ya tenemos 70 y pedimos nuevas elecciones”, mencionó el padre de familia, Alberto Pilco.

Para la junta directiva de la Apafa, se tiene que elegir al presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y dos vocales.

Por su parte la presidenta del Comité Electoral 2025 de este centro educativo, Darlys Fernández, informó que se llevó a cabo las elecciones, según los plazos establecidos por la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Huancayo.

ONPE SE PONE DRÁSTICA

“Los padres de familia pidieron 15 días de prórroga para que se inscriba una segunda lista, pero nos asesoramos con la ONPE donde nos dijeron que no se podía, porque el tiempo que nos otorgó la Ugel que es hasta el 30 de noviembre”, señaló Fernández.

A pesar del reclamo de los padres de familia, se llevó a cabo las elecciones.

La presidenta del Comité Electoral, acotó que no se presentó ningún documento escrito sobre la renuncia de dos posibles integrantes de la única lista, además, se decretaría ganador a la misma si se obtiene el 50% +1 del total de votos emitidos.