Más de una docena de trabajadores entre obreros y operarios, de la obra de pistas y veredas que se ejecuta en Cochas Chico, El Tambo, la mañana de ayer paralizaron sus labores, denunciando estar impagos hace dos meses. Por su parte la coordinadora de este proyecto, señaló que posiblemente, desde octubre, el avance se suspenda por falta de presupuesto.

“Ya son dos meses que nos deben a cerca de 15 trabajadores que estamos en este tramo del proyecto. Algunos acumulan deuda de S/6 mil, S/7 mil hasta S/8 mil”, comentó uno de los manifestantes.

Ante este reclamo la coordinadora de las siete unidades productoras, Beatriz Carrión, informó que este proyecto cuenta con el 30% de avance, sin embargo desde octubre podría paralizarse por dos causas.

“La obra está valorizada en 21 millones de soles, tenemos avanzado en su mayoría obras de arte como veredas, cunetas, muros de contención y otros. Este sector (Cochas Chico) es delicado su suelo y en octubre se podría paralizar por las lluvias y presupuesto”, detalló Carrión.

Ante esta información, el agente municipal de Cochas Chico, Andrés García, informó que se reunirá con la población por la posible paralización de la obra.

“Hay trabajadores impagos y ellos necesitan, como agente municipal vemos que no trabajan en la obra. Sobre la paralización nos reuniremos con la comunidad y evaluaremos una marcha hacia el Gobierno Regional de Junín”, dijo García.