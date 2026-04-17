La Municipalidad Provincial de Huancayo otorgó un plazo de 60 días calendario a los partidos políticos para retirar toda la propaganda electoral instalada en la ciudad tras los comicios, bajo advertencia de sanciones económicas en caso de incumplimiento. La medida busca recuperar el orden y el ornato urbano, principalmente en zonas altamente afectadas como el centro histórico y vías principales.

El gerente de Desarrollo Urbano, Miguel Victorio, precisó que este plazo está establecido en la normativa vigente y que ya se iniciará la notificación a las organizaciones políticas. “Se les va a recordar formalmente que tienen un plazo de 60 días (luego de los comicios) para retirar su propaganda; de no hacerlo, la municipalidad intervendrá directamente”, advirtió.

Asimismo, indicó que, de no cumplir con esta disposición, la comuna procederá con el retiro del material publicitario y aplicará sanciones que pueden alcanzar hasta una UIT.

“Si no retiran dentro del plazo, nosotros ejecutamos el retiro con cargo a ellos y además se les impone una papeleta con la multa correspondiente de hasta el 100% de la UIT”, afirmó el funcionario. “La ciudad no puede quedar con propaganda después del proceso electoral”, puntualizó.