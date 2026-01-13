Diversos servicios del centro de salud de Chilca, se trasladaron a otros locales, mientras se culminan las labores de mantenimiento integral de techo y sistema eléctrico del referido centro de salud.

En el Cuartel 9 de Diciembre será la atención las 24 horas en el servicio de emergencia general, emergencia obstétrica y atención de partos.

Mientras que, en el Centro de Salud Mental Comunitario de Chilca, se atenderá odontología y telemedicina en el horario de 7 a.m. a 7 p.m.

En el auditorio de la Municipalidad de Chilca se atiende en el servicio de cáncer, materno, planificación familiar y adulto mayor de 7 a.m. a 7 p.m.