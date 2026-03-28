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Ya no quieren que solo tapen huecos, porque prácticamente en la Carretera Central, margen izquierda, ya no existe el asfalto y es urgente que se ejecute un recapeo, es decir la colocación de una nueva carpeta asfáltica, que incluya además las cunetas. Es lo que exigieron ayer los transportistas, autoridades y pobladores durante un plantón ayer, a la altura del óvalo de San Agustín de Cajas, uno de los tramos más desastrosos.

“Ya no queremos solo que tapen los huecos es urgente que después que pase el periodo de lluvias se ejecute el recapeo”, dijo Walter Solano, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada.

Asimismo, reclamaron por la indiferencia de los alcaldes de Huancayo, Concepción y Jauja y del Gobernador Regional de Junín, Zósimo Cárdenas, al no haber logrado que el Gobierno Central, haya abandonado durante 13 años, la carretera Central en la margen izquierda, donde se tapan huecos, sin solucionan el problema medular.

perjuicio. Por su parte, Walter Contreras señaló que desde Concepción hasta Intihuatana el viaje que demoraba 20 minutos ahora se extiende a 40 minutos, luego que los vehículos pasen por infinidad de huecos, que malogra la suspensión, que tienen que reparar hasta cada 3 meses.

“A qué autoridad le debe caer el peso de la ley, por las pérdidas millonarias al transporte y actividades económicas peor aún por los heridos y fallecidos en esta ruta”, reclamó Walter Contreras.

La presidenta del Comité de Gestión y Lucha por la recuperación de la carretera Central Margen Izquierda, Marikatty Heredia, manifestó que con la protesta están pidiendo la intervención inmediata del Ministerio de Transporte, que debe ejecutar el recapeo de la vía y no solo los bacheos. Ayer, presentaron un pedido al Ministerio de Transportes y dieron un ultimátum para que hasta el 8 de abril den una respuesta. De no ser atendidos se irán a un paro interprovincial de Huancayo, Concepción y Jauja. Consideró que ahora que estamos a un día de Semana Santa, el pésimo estado de la vía disminuirá la afluencia turística.

El alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera, señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha pedido un crédito suplementario para un mantenimiento periódico que incluye el total del proyecto desde Pampas hasta Satipo, que implica un gasto de 150 millones de soles que se está pidiendo aprobación al Congreso de la República y que sería aprobado la próxima semana, ante lo cual estarán al pendiente.

Ayer, luego que se realizó la protesta un auto de placa DQY-691 se malogró en medio de la vía, cuando trasladaba pasajeros a Huancayo. El conductor, se detuvo y pidió a las personas que bajen mientras colocó luces de emergencia. “Aquí se debe construir una nueva carretera, los vehículos se malogran a cada rato”, dijo Rafael Gómez de la empresa Apata.

Auto se malogra y queda plantado luego de protesta. Transportistas dicen que viaje solo de Concepción a Cajas demora 40 minutos por el pésimo estado de la vía, donde se invierten miles de soles sin resultado.