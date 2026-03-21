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Los alimentos para mil escolares de la institución educativa Virgen María Admirable permanecen guardados al interior de un taller de cómputo y no se utilizarán por lo menos hasta fines de abril, en cuanto culminen la habilitación de un almacén y la cocina en el referido plantel.

El coordinador regional de las Apafas en Junín, Angel Huarcaya Soto manifestó que al menos 50 instituciones educativas tienen almacenados los alimentos, que muchos directores han pedido repartir en canastas a los padres de familia, ya que son productos perecibles que tiene fecha de caducidad y por lo tanto es mejor que se realice el reparto.

“Se ha enviado un oficio al Programa de Alimentación Escolar, para ver la posibilidad de repartirlo en canastas, ahora no se pueden preparar los alimentos en la escuela, porque los ambientes están en construcción de parte de Foncodes, que recién se van a entregar a fines de abril, por eso es necesaria una respuesta inmediata”, dijo la subdirectora de la IE Virgen María Admirable, Florida Bastidas.

EN EL TAMBO. El director de la IE Ricardo Menéndez N°31509, Narciso Contreras Camposano señaló que el 13 de marzo le repartieron los alimentos para 1,036 escolares, pero todavía no los preparan porque Foncodes está construyendo una nueva cocina y las obras se concluirán a fines de marzo.

El director de la I.E. 30155 Francisco Bolognesi de Chilca, Leoncio Avila, también a pedido a pedido al Programa de Alimentación Escolar, la autorización para el reparto de alimentos en una canasta escolar con la finalidad de darle utilidad a los alimentos.

Entre los alimentos almacenados, hay aceite, avena, menestras, leche enlatada, entre otros.

“Los alimentos que entregó el Programa de Alimentación Escolar, están guardados, ni siquiera en almacenes sino en ambientes que tienen otros fines y hasta se pueden contaminar o atraer roedores”, mencionó Angel Huarcaya, que demandó que las demandas de los directores sean atendidas. Acoto que mientras esto ocurre en Huancayo, en otras provincias como Junín, Tarma, Huasahuasi y parte de Concepción y Chupaca, no llegan alimentos.