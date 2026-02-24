El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien falleció a sus 33 años, al intentar rescatar a un perro varado en un islote del río Rímac, en Lima, hoy será enterrado en su tierra natal Pucará, acompañado de los amigos de infancia y compañeros del elenco de huaylarsh con el que participó en diversos concursos de carnavales.

Sus seres queridos lo recuerdan como un gran amante de los animales y una persona comprometida con el bien del prójimo que ayudaba de manera desinteresada.

Ceremonia con honores

La Región Policial Junín, la mañana de ayer, realizó la ceremonia de recepción de los restos del agente en el aeropuerto Francisco Carlé de la provincia de Jauja, luego fue trasladado hacia la comisaría de Huancayo donde se llevó a cabo un acto protocolar para recordar a este valeroso hombre que dio su vida para rescatar a un perrito.

“Patrick era un excelente policía. Toda honra, todo crédito que se le pueda dar va a ser insuficiente. Lo necesario es que cada uno de nosotros los policías hagamos su ejemplo en todos los actos que nos toca enfrentar. (...) Ordeno que se haga su placa en el Escuadrón de Emergencia de Huancayo, ahí quedará su nombre con el ejemplo de los demás policías”, mencionó el jefe de la Región Policial Junín, general PNP César Calero.

Los familiares en Huancayo, lo recuerdan como un hombre valeroso y solidario con los animalitos. Su abuelita, Olinda Delso, dice que era un gran amante de los canes y destacó su desempeño para cuidarlos de manera desprendida.

“Me decía mamita Olinda. De niño le gustaba bastante los perritos y siempre traía uno y otro. Le gustaba atender a todos sus familiares cuando llegaban”, comentó Olinda.

La tarde de ayer, los restos de Patrick, llegaron a su tierra natal, Pucará, ubicado al sur de Huancayo, lugar donde se realizó otra ceremonia por parte de las autoridades distritales y donde será velado hasta su sepelio a las 3:00 de la tarde de hoy.

Minuto de silencio

El Centro Cultural Mariscal Cáceres, institución a la que perteneció el policía, le rindieron un minuto de silencio durante un concurso en el sur de Huancayo.

El homenaje ocurrió minutos antes de la presentación delLos organizadores del concurso detuvieron la competencia y pidieron al público para recordar al danzante pucarino, cuya muerte generó consternación entre los asistentes al certamen.

Rony Aguilar Orellana, presidente del Centro Cultural Mariscal Cáceres, recordó que todos conocían al policía como “Hiroshi”, quien creció en el barrio Mariscal Cáceres.

“Vivía aquí, era mi vecino. Lo conocí desde pequeño. Bailó cerca de cuatro años en la institución hasta que se hizo profesional. Nos tomó de sorpresa el accidente. Teníamos la esperanza de que lo encuentren con vida”, declaró a Huanca York Times.

La noticia del hallazgo del cuerpo llegó mientras se desarrollaba la actividad cultural.

“Hoy, cuando nos avisaron, no lo podía creer”, señaló. Añadió que sus familiares y autoridades gestionan que el cuerpo sea traído a Pucará para el entierro en su pueblo.