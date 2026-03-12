Pobladores del barrio Progreso y de la asociación Villa Hermosa (Huancán) protestaron en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancayo para exigir el cumplimiento de un acuerdo firmado en 2023, mediante el cual la comuna se comprometió a comprar un terreno y construir un local comunal de dos pisos a cambio de permitir el confinamiento de residuos sólidos en un botadero cercano a sus viviendas.

La vecina Merly Machuca denunció que, pese al compromiso asumido por la gestión municipal, hasta el momento no se ha concretado ninguna acción.

“Ya pasaron tres años desde el convenio y no hay ninguna respuesta. Nos dieron a entender que el presupuesto fue destinado para el puente Arequipa”, señaló.

Los pobladores también advirtieron que, pese al cierre del botadero, continúan enfrentando problemas ambientales. “El olor es horrible cuando estamos desayunando o almorzando. Los lixiviados siguen saliendo de la tierra y no hay mantenimiento”, afirmó Machuca.

Lourdes Lázaro, vecina del sector, señaló que la zona continúa expuesta a plagas y contaminación.

“Hay muchos zancudos y los niños siguen enfermándose. Antes venían a fumigar cuando funcionaba el botadero, pero ahora ya no aparece nadie”, manifestó.

El presidente de Villa Hermosa, Lenin Unchupayco, explicó que más de mil vecinos del sector se ven afectados por esta situación y que unas 120 familias viven a solo 50 metros del exbotadero.

“Nos hemos reunido con el gerente municipal y algunos regidores, se acordó en una nueva reunión”, afirmó señalando que aún no hay fecha programada.