Una mujer terminó defendiéndose de un presunto abuso sexual, del que habría sido víctima por parte de un taxista que la habría llevado a una zona desolada para dar rienda suelta a sus bajos instintos.

La denunciante de 40 años de edad, señaló que el último fin de semana, abordó un taxi en la esquina de las avenidas Huancavelica y Ferrocarril, en Huancayo, solicitando al transportista que la traslade a su domicilio, dando la dirección exacta. Sin embargo, el hombre del volante la terminó llevando hacia una zona desolada.

El presunto vejamen se habría dado, en un descampado ubicado en la esquina de los jirones Túpac Amaru y Curacas, en el centro poblado de Huari, en Huancán. Fueron los gritos desesperados de la víctima lo que terminó alertando a los pobladores de la zona quienes lograron reducir al hombre del volante, que tenía indicios de rasguños en el rostro.

Policías de la comisaría de Chilca, se trasladaron a la zona, logrando la detención del taxista Hernán (48), quien fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción por el presunto delito contra la libertad en la modalidad de violación sexual, posteriormente el caso fue derivado a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, para continuar con las investigaciones de ley.

Se supo que la víctima se encontraba en aparente estado de ebriedad, lo que habría sido aprovechado por el taxista.