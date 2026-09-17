Lo que comenzó como una protesta contra la construcción del Hospital del Sur terminó en un enfrentamiento entre pobladores de Echadero 1 y trabajadores del consorcio encargado de la obra, obligando a la Policía a intervenir con cuatro disparos al aire y gases lacrimógenos.

Alrededor de 30 vecinos protestaron en el jirón Narciso Poma porque consideran que la modificación de esta vía perjudicará el acceso a los colegios Túpac Amaru y Fe y Alegría, además del transporte y la actividad económica del sector. La gresca se inició cuando los pobladores acudieron hasta la puerta del proyecto e intentaron abrirla. Terminaron lanzando piedras, cascos y agua, dejando a dos vecinos heridos.

Reclamo

Pedro C., vecino de Echadero 1, pidió respetar los 10 metros de sección de Narciso Poma establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano.

“Prácticamente al barrio de Echadero lo dejarán como un pueblo olvidado”, señaló. También cuestionó el terreno por sus aparentes características pantanosas y aseguró que presentaron documentos al Gobierno Regional para paralizar la obra y modificar el expediente técnico, sin obtener respuesta.

Respuesta

El gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, Frank Gonzales, señaló que la calle no será eliminada, sino reubicada mediante un desvío en forma de C que permitirá mantener el tránsito vehicular y peatonal, lo que está contemplado en la habilitación urbana aprobada por la Municipalidad Distrital de Chilca. Sobre el terreno, reconoció que presenta propiedades mecánicas deficientes, pero indicó que el proyecto contempla cimentación profunda. “Se realizará una cimentación profunda, con pilotes de grava con profundidad de 10 metros. La excavación sería de 15 metros en el subsuelo”, señaló.

¿Intereses?

Dalay Lama, representante de la Asociación de Vivienda Echadero I, fue llamado “traidor” por los manifestantes. Defendió su respaldo al proyecto y afirmó que la mayoría de los 450 socios aprobó la obra tras varias reuniones.

“Traidor no soy porque siempre respeté lo que mi pueblo quiere”, sostuvo. Explicó que la calle Narciso Poma tendrá un desvío en forma de C, debido a que los especialistas determinaron que no es posible mantener la vía atravesando el hospital.

Lama atribuyó un posible trasfondo político a la protesta y señaló que integrantes de la comisión opositora participarían en actividades vinculadas a un partido político rival. Lama, quien también es candidato a la alcaldía de Chilca, afirmó que algunos integrantes de dicha comisión le pidieron que no intervenga por su condición de candidato, aunque posteriormente le reclamaron por no apoyar la protesta.

“Que no se politice porque en época de campaña buscan de todo para desprestigiar, atacar y destruir”, manifestó.

El Hospital del Sur contempla una inversión de más de S/ 245 millones y busca beneficiar a más de 170 mil pobladores. Pese a las explicaciones del Gobierno Regional y de la dirigencia, los vecinos que rechazan la modificación de Narciso Poma aseguraron que continuarán con su medida de lucha y anunciaron que llevarán su protesta hasta la sede del Gobierno Regional de Junín. Mientras tanto, otro sector de Echadero 1 respalda la construcción y sostiene que la vía no será cerrada, sino desviada para permitir la continuidad del proyecto.