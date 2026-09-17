En la región Junín, ya se reportaron 4 casos confirmados de sarampión, según la sala situacional de Sarampión-Rubéola (SR) y Síndrome de Rubéola Congénita (SRC), según el reporte hasta el 16 de setiembre del 2026. Pese a ello, los funcionarios de Diresa Junín, guardan hermetismo total.

Las edades de los pacientes son una menor de un año, otro niño de 5 a 9 años, otra paciente entre 20 a 29 años y un paciente varón de 20 a 29 años.

detalla. Ayer, el director de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Junín, Orlando Manrique, dijo que que en el hospital El Carmen restringiría el acceso o internamiento a pacientes con sarampión.

“Se nos hizo presente de manera directa que los casos nos van a restringir, no sabemos donde atender los casos que pudiera brotar. La directora adjunta nos dijo eso. Por lo menos van a garantizar un triaje diferenciado”, mencionó el director de Epidemiología, Orlando Manrique. Acotó que ayer, el equipo técnico de Epidemiología salió a ver un caso probable de sarampión.

La directora adjunta del hospital El Carmen, Angela Alvarado, dijo que ayer se reunión con el personal de Epidemiología de la Diresa Junín. Indicó que a la fecha solo tuvo internado un paciente con sarampión, que requirió manejo básico, con el control de funciones vitales y suministro de oxígeno en cantidades mínimas.

Explicó que el hospital El Carmen, atiende pacientes con prioridad 1 y 2, que son pacientes con complicaciones graves o moderadas. Si llega un paciente con esta situación es una obligación atenderlo. Si el paciente es prioridad 3, deben ser atendidos en un centro de salud.