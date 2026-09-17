La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público (MP), encabezado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, pasará de seis a cinco miembros tras una disposición de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Este último organismo cesó a Zoraida Ávalos como fiscal suprema por límite de edad, pues ya tiene 70 años, y declaró improcedente un acuerdo de la Fiscalía para que la magistrada continúe sus labores hasta fin de año.

Reacción

La JNJ no solo ordenó cancelar el título otorgado a Ávalos como fiscal suprema titular, también que en la resolución que oficialice su salida se consigne su retiro desde el 14 de junio último, fecha en la que alcanzó la edad límite para ejercer sus funciones.

Además, rechazó una disposición previa de la Fiscalía de la Nación, emitida el 8 de junio último, en la que se acordaba que Ávalos continúe en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Disponer el cese por límite de edad de la señora Zoraida Ávalos Rivera en el cargo de Fiscal Supremo, a partir del 14 de junio de 2026, fecha en la que cumplió setenta (70) años de edad”, reza el respectivo documento.

La JNJ sostiene que las disposiciones generales que se aplican a los servidores públicos para extender el vínculo laboral hasta el fin de un año fiscal no pueden aplicarse a los fiscales en materia de cese por límite de edad. Agregó que esto se encuentra regulado en la Ley de la Carrera Fiscal.

Con la salida de Ávalos Rivera, quien encabezaba la Primera Fiscalía Suprema Penal, podría variar la jefatura de algunos despachos fiscales.

La Junta de Fiscales Supremos continuará sus labores con sus miembros titulares Victor Raúl Rodríguez Monteza, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena Campana, Luis Carlos Arce Córdova, además de Gálvez Villegas, quien dirige el Ministerio Público.