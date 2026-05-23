“Mi hermano murió defendiendo a la patria de un problema que agobia al país (narcotráfico). Es un sinchi de Mazamari, que se va de la institución policial, cumpliendo su deber. Solo cuando se esclarezcan los hechos estaremos tranquilos, sino el dolor se hace más fuerte”, dijo su hermana Edith Clemente Maraví, mientras los restos del valeroso policía eran llevando en hombros por sus colegas.

dolor. El policía Aldair Solis Maraví, murió de un balazo en el pecho luego que fuera atacado por pobladores tras un operativo antidrogas en el Vraem (Kimbiri), donde impedían que la PNP se lleve lo incautado. Ayer, fue recibido con honores por sus colegas en el aeropuerto de Jauja. El féretro descendió del avión cubierto con la bandera peruana, el escudo de la policía nacional y el quepí del valeroso efectivo. El jefe de la región policial Junín, general PNP, César Calero Cisneros, resaltó, que es un héroe de la policía, que estará en la memoria de los peruanos, porque ofrendó su vida en salvaguarda de la patria.

Su hermana, la capitán de servicios la PNP, Yuri Clemente Maraví fue quien viajó en bus hasta Ayacucho y luego fue llevada en vuelo hasta el Vraem para recibir los restos Aldair, que tendría un impacto de bala en el pecho.

Un día antes de la muerte del policía, se comunicó con su madre Fortunata Maraví y le dijo: “mamá, te quiero mucho”. Al día siguiente, al promediar las 13:30 horas recibieron la terrible noticia y llamaban desesperados, pero por la distancia era difícil averiguar más. dan gracias a Dios al poder velar su cuerpo, ya que saben que muchos policías ni siquiera vuelven, cuando mueren en emboscadas en el Vraem.

Otro policía está herido mientras investigan a responsable de la muerte del policía antidrogas, atacado por pobladores armados.