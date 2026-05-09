El “operativo sorpresa” comenzó en taxis. El superior PNP Orlando Espinoza Canales de la Unidad de Tránsito salió para ‘intervenir’ a las mamitas en su día.

El inusual control comenzó en Chilca, a las 3:30 de la madrugada y 20 mamitas fueron sorprendidas con bolsas de víveres y desayuno.

Algunas rompieron en llanto y pidieron amar a sus madres y nunca abandonarlas.

La primera parada fue en la Av. 9 de Diciembre, allí estaba limpiando Nélida Vilca C. (52), madre de 3 hijos, quien trabaja en limpieza hace 7 años.

Al ver al uniformado, Nélida tuvo un poco de temor y sonrió cuando el agente Espinoza le dio un abrazo, víveres y su desayuno. “Gracias, nunca se olviden de las madres”, dijo emocionada.

FELIZ

Barriendo las calles también estaban Yeny Vivar (50), madre de 2 hijos, Elvira Fernández (47), 4 hijos, quien debía barrer hasta La Calavera - El Tambo.

En la Av. Ferrocarril, el agente Espinoza entregó regalos a las ´jaladoras’ y mamitas que recogían botellas que bendijeron al agente.

Al terminó de la jornada, Espinoza, agradeció el apoyo de amigos para ayudar a las mamitas. “Quiero que la ciudadanía recobre la confianza en su policía”, dijo.