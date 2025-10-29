MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-comerciantes-de-flores-esperan-que-ventas-suban-al-100-noticia/

Con una marcha de banderas, ayer efectivos de la Policía Nacional del Perú le dieron la bienvenida al Señor de los Milagros. “Señor de los Milagros, la Policía Nacional del Perú, mediante la región Policial Junín te rinde honores y te pedimos bendiciones para la población huancaína. Te rogamos por nuestros superiores, nuestros compañeros y sus familiares. Por el hombre y mujer que viste el glorioso uniforme de la Policía Nacional del Perú, gracias por cuidarnos”, dijo el mayor PNP, Efraín Reyes en el mensaje ante el anda del Cristo de Pachacamilla. Un grupo de oficiales se ubicó para cargar el anda que llevan en hombros 40 cargadores y continuaron el recorrido por las calles de la ciudad de Huancayo.En la parada que realizó en el jirón Cuzco cerca a la sede regional del Inpe, el director regional de esta entidad demandó las bendiciones para el personal penitenciario que a veces trabaja lejos de su hogar en los distintos penales del país. También pidió que los reclusos en los penales reflexionen y cuando salgan sean personas resocializadas.En el jirón Puno, los niños de la institución educativa Rosa de América recibieron al Cristo Moreno, vestidos de ángeles, mientras que sus padres y maestros habían elaborado hermosas alfombras florales de rosas rojas y rosadas y al centro una paloma de la paz hecha de crisantemos.ioioio. El Cristo de Pachacamilla llegó al frontis del hospital El Carmen, donde bendijo a los enfermos, los bebés y niños internados. Además de las madres que alumbraron a sus bebés en el nosocomio materno infantil. Los médicos le bailaron tunantada. “Cristo de Pachacamilla, tu visita es tan hermosa, padre lindo llegas lleno de bendiciones. Quédate señor hoy en este hospital, quédate con los enfermos y los niños que van a nacer, porque tu eres ese médico del cuerpo y alma”, dijo emocionada la extrabajadora del nosocomio”, exclamó la ex trabajadora del nosocomio Marcela Robles.Por la tarde, el Cristo de Pachacamilla llegó hasta el hospital Carrión donde la imagen llevaba una cubierta de plástico, ya que en Huancayo ayer cayó una intensa lluvia y granizada. En horas de la madrugada la imagen ingresó a la Catedral de Huancayo. El mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, Favio Mendoza, invocó a los fieles a acompañar también hoy a la procesión que saldrá a derramar sus bendiciones. El último día de recorrido será el 31 de octubre