La campaña electoral arrancó con todo y, con ella, las malas prácticas de candidatos y organizaciones políticas. Las paredes pintadas y gigantografías en postes han invadido por completo la ciudad; no importa si existen restricciones y, mucho menos, si no cuentan con el consentimiento de los propietarios.

NORMATIVA

El Reglamento sobre Propaganda Electoral del JNE (Resolución N.º 0112-2025) prohíbe pintar, fijar o pegar carteles en las calzadas y en los muros de predios públicos o privados sin la autorización. La norma exige contar con el permiso previo del propietario o del órgano representativo de la entidad titular de dicho predio.

Las sanciones son claras: las multas van entre una y cinco unidades impositivas tributarias (UIT). A pesar de la claridad de las normas, las organizaciones políticas hacen, prácticamente, lo que les da la gana.

FISCALIZACIÓN

Junto a los Jurados Electorales Especiales (JEE), los municipios son los encargados de fiscalizar y sancionar. La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), en lo que va de este proceso, ya ha notificado 16 casos de infracciones, de las cuales diez ya fueron multadas.

Joel Ñahui, jefe de Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Urbano, detalló que, según la ordenanza vigente, está prohibida la publicidad en puentes, muros de contención construidos por la municipalidad y otros bienes públicos.

Lo mismo aplica para la zona monumental: a lo largo de la calle Real, entre Ayacucho y Piura, está estrictamente prohibido pegar afiches o hacer pintas políticas.

“Todo el centro de Huancayo está prohibido; no hay autorización, ni siquiera para las propiedades privadas”, advirtió el jefe de Fiscalización.

Por otro lado, la publicidad en bienes privados, con el permiso del propietario, sí está permitida, pero debe comunicarse a la municipalidad.

“No es que por ser mi terreno coloque la propaganda y no pase nada. Tienen que acudir ante la municipalidad y solicitar una autorización indicando cómo será el anuncio y adjuntando la autorización del propietario”, finalizó.

La MPH también aplica multas: el 50 % de la UIT a quienes coloquen publicidad electoral en paredes, casas y propiedad privada sin la autorización de los dueños. Mientras tanto, se sanciona con el 100 % de la UIT si la propaganda electoral se coloca en bienes del Estado (postes, parques, puentes, instituciones, calzadas y la Zona Monumental).